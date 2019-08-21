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«Спартак» заинтересовался футболистом «Ромы»

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Московский «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику итальянской «Ромы» Максиму Гоналону.

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Как сообщает портал Le10sport.com, несмотря на то, что «Рома» ведет переговоры с «Ренном» по поводу аренды 30-летнего француза с правом выкупа, сделка пока не завершена.

Отмечается, что на Гоналона также претендуют турецкий «Галатасарай» и несколько клубов Лиги 1. Стоимость игрока оценивается в 4 млн, передает «Газета.ру».

9 августа стало известно, что «Спартак» может приобрести полузащитника французского «Страсбура» Ибраима Сиссоко.

Ранее в августе красно-белые приобрели голландца Гуса Тила из АЗ, а также арендовали у дортмундской «Боруссии» полузащитника Андре Шюррле и нападающего шведского «Норрчепинга» Джордана Ларссона, который является сыном экс-футболиста сборной Швеции и «Барселоны» Хенрика Ларссона.

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