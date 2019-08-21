Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска

С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков. Такой вывод следует из расчетов, подготовленных для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Банкам, которые собираются выдавать таким гражданам кредиты, вынуждены будут необходимостью резервировать средства по повышенному коэффициенту, что обойдется кредитным организациям в дополнительные 75–100 млрд рублей.

Эксперты из банковской сферы отмечают, что «проблемным» клиентам вряд ли будут сразу отказывать, но ставки для них будут повышены. В свою очередь, это может вызвать волну обращений в микрофинансовые организации и к нелегальным кредиторам.

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Не кредитом единым: 9 млн заемщиков оказались на грани риска