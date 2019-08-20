США сохранят военное присутствие в Афганистане после вывода войск

США должны сохранять свое военное присутствие в Афганистане даже в случае вывода основного контингента войск из этой страны. Об этом во вторник, 20 августа, заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

«Эта война идет уже почти 19 лет и, честно говоря, это просто смешно. Но тем не менее это опасное место, и нам необходимо продолжать следить за ним», — цитирует его ТАСС.

2 августа сообщалось, что США готовы вывести тысячи военных из Афганистана в рамках соглашения с радикальным движением «Талибан» (признано террористическим в соответствии с российским законодательством, запрещено в РФ).

При этом число военнослужащих США может быть сокращено с 14 тыс. до 8–9 тыс. В обмен на это талибы должны будут начать переговоры о мирном соглашении с правительством Афганистана.

США проводят антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года, позднее в республику приехали международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

По информации американского минобороны, с начала военных действий в Афганистане погибло порядка 2,4 тыс. военнослужащих США, свыше 20 тыс. получили ранения.

В декабре 2018 года Трамп поручил подготовить план, согласно которому американские военные должны покинуть страну в течение 8–12 месяцев. Однако позже он заявил, что это возможно только при достижении в Афганистане мирных договоренностей.

12 марта американская делегация и представители радикального движения «Талибан» на переговорах в Дохе заключили соглашения о выводе войск США.