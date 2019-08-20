Школьникам Свердловской области выплатят губернаторские премии

Полсотни школьников Свердловской области получат губернаторские премии в размере 30 тыс. рублей. Ребят наградят за достижения в интеллектуальной, спортивной, социально значимой и творческой деятельности.

Номинанты будут представлять учебные заведения Екатеринбурга, Ирбита, Серовского, Тавдинского, Артинского, Тугулымского, Полевского, Туринского, Полевского, Качканарского, Березовского, Новоуральского городских округов, Нижнего Тагила, Первоуральска, Красноуральска, Богдановича, и городского округа Рефтинский, поселка Цементный, Алапаевска и Краснотурьинска, информирует TagilCity.ru.

Торжественная церемония награждения состоится в начале сентября в Екатеринбурге.