Трамп предложил посредничество для решения конфликта Индии и Пакистана

Президент США Дональд Трамп 20 августа заявил, что готов стать посредником в разрешении конфликта между Индией и Пакистаном. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Кашмир очень сложное место. Там есть индуисты и мусульмане, и я бы не сказал, что они так уж хорошо ладят», — сказал американский лидер.

При этом он заявил, что постарается сделать всё для разрешения конфликта.

Ранее, 19 августа, Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. Во время беседы они обсудили необходимость снижения напряженности и умеренной риторики с Индией по поводу ситуации в Джамму и Кашмире.

Большинство населения штата Джамму и Кашмир составляют мусульмане. Местные сепаратисты выступают за независимость штата или его присоединение к соседнему Пакистану (в этом районе официальной границы между государствами нет, их разделяет только линия контроля).

Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

5 августа индийский президент Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене 370-й статьи конституции Индии, в которой был закреплен особый статус Джамму и Кашмира. До представления документа на территорию были направлены 8 тыс. военнослужащих. Под арест взяты трое местных политиков.

7 августа Пакистан на фоне ситуации вокруг штата Джамму и Кашмир принял решение отозвать главу дипломатической миссии из Индии, а также выслать из страны индийских дипломатов.