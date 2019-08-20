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СК назвал причину падения воздушного шара в Подмосковье

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Следователи начали проверку после падения воздушного шара в Дмитровском городском округе Московской области. Об этом сообщается во вторник, 20 августа, на сайте Главного следственного управления СК по региону.

«По предварительным данным следствия, воздушный шар из-за сильного порыва ветра потерял управление и зацепился за линию электропередач», — отмечается в сообщении. После этого шар загорелся и упал на землю, пострадал пилот, у него травма ноги. Информация о других пострадавших уточняется.

На место инцидента выехала следственно-оперативная группа, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий.

Воздушный шар с шестью пассажирами днем во вторник совершил нештатную посадку в районе деревни Подосинки в Дмитровском городском округе Подмосковья.

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