Дублер Московского проспекта построят в Воронеже

Мэр Воронежа Вадим Кстенин подписал постановление о назначении публичных слушаний по проекту планировки территории для строительства дублера Московского проспекта, который будет представлять собой четырехполосную дорогу между улицами Шишкова и Тимирязева.

Проект включает велосипедную дорожку и подземные пешеходные переходы. Расчетная скорость движения по дороге – 70 км в час. По мнению разработчиков, ее строительство позволит увеличить пропускную способность и снизить уровень загазованности района, пишет ИА «Абирег». Публичные слушания пройдут 23 сентября в Доме архитектора.

В июле сообщалось, что по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» заключено семь контрактов на ремонт магистралей Воронежской области. Их общая сумма — 3,2 млрд рублей. На эти деньги отремонтируют 38 объектов протяженностью 306 км. Все работы ведутся по графику.