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Нурмагомедов стал вторым в рейтинге UFC вне зависимости от категории

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Чемпион по боям без правил в легком весе по версии UFC Хабиб Нурмагомедов поднялся на второе место в обновленном рейтинге организации вне зависимости от весовой категории, сообщает пресс-служба UFC во вторник, 20 августа.

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30-летний россиянин взобрался на вторую строчку после того, как с первой на седьмую рухнул американец Даниэль Кормье. 18 августа он проиграл нокаутом соотечественнику Стипе Миочичу, тем самым утратив титул чемпиона UFC в тяжелой весовой категории.

В итоге первое место занял обладатель титула в полутяжелом весе американец Джон Джонс. Четвертое место досталось Миочичу. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор разместился на 13-й строчке.

Также в топ-15 попали три женщины — обладательница поясов в легчайшем и полулегком весах бразильянка Аманда Нуньес заняла пятое место, чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко —12-е), а бразильянка Джессика Андраде 15-е.

Всего на счету Нурмагомедова 27 побед и ни одного поражения. Ближайший бой состоится 7 сентября в Абу-Даби, россиянин будет бороться с американцем Дастином Порье, который занимает в рейтинге восьмое место.

Ранее в августе сообщалось, что Нурмагомедов вошел в число самых проверяемых на допинг бойцов ММА.

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