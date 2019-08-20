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Пожар произошел в здании кинотеатра на Невском проспекте Петербурга

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В центре Петербурга произошёл пожар. По информации пресс-службы управления МЧС, сообщение о возгорании в доме № 60 по Невскому проспекту, где расположен кинотеатр «Аврора», поступило дежурному 20 августа в 20:10.

Установлено, что на втором этаже в помещении арт-галереи вспыхнули перекрытия на небольшой площади. Спасатели эвакуировали 10 человек, передает телеканал «78». Никто не пострадал.

На прошлой неделе крупный пожар произошел в здании цеха по производству рыбы на Пулковском шоссе в Московском районе Петербурга. Пожарным удалось справиться с открытым горением и вовремя вынести взрывоопасные баллоны с пропаном.

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