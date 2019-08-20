Комплекс для современного пятиборья построят в Курске

В Курске планируют возвести сооружение для современного пятиборья. Появление комплекса возможно на участке, прилегающем к территории конноспортивной школы.

Проект включает 50-метровый бассейн, зал для тренировок по фехтованию, легкоатлетический манеж с помещениями для тренировок по стрельбе и игровым залом, пишет «Курская правда».

Концепция не окончательная, возможны изменения, отметили в пресс-службе областной администрации. Для создания крупного спортивного комплекса будут искать инвестора.