Воздушный шар совершил нештатную посадку в Подмосковье

Воздушный шар с шестью пассажирами совершил нештатную посадку в районе деревни Подосинки в Дмитровском городском округе Подмосковья, сообщает РЕН ТВ во вторник, 20 августа.

Сейчас воздушное судно висит на столбах. По предварительным данным, полет шара прервал сильный порыв ветра.

В результате нештатной посадки пострадал пилот — сотрудник воздухоплавательного клуба Magic flight. Он получил травму ноги. Остальные пассажиры шара не пострадали.

В данный момент на месте работают сотрудники МЧС, они выясняют обстоятельства ЧП.

В июне сообщалось, что в Египте сильный ветер унес воздушный шар с туристами в горы. В аэростате находилось 11 человек.