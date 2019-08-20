В Саудовской Аравии вступили в силу поправки о женском равноправии, разрешающие взрослым женщинам путешествовать без разрешения мужчины-родственника. Об этом во вторник, 20 августа, пишет Саудовское агентство печати (САП), сообщает ТАСС.

«Департамент внутренних дел и его отделения во всех регионах королевства начали претворять в жизнь поправки, указанные в королевском декрете», — говорится в сообщении.

В начале августа власти Саудовской Аравии одобрили поправки, разрешающие женщинам покидать территорию королевства без обязательного согласия мужчины-опекуна (мужа или родственника). До этого саудовским женщинам, а также мужчинам младше 21 года, для поездок за границу требовалось разрешение опекуна. Теперь, исходя из принятых поправок, женщины получат право самостоятельно подавать документы и получать заграничные паспорта.

Саудовская Аравия является крайне консервативной страной в вопросе прав женщин. В частности, им запрещено заниматься политикой или пользоваться общественным транспортом. В последние годы в ближневосточном государстве наблюдается тенденция к смягчению гендерной дискриминации.

Недавно женщинам разрешили водить автомобили, посещать спортзалы и футбольные стадионы, работать в ресторанах и открывать собственный бизнес, а также самостоятельно выбирать способ родов и давать согласие на операции. При этом они по-прежнему не могут выходить замуж без разрешения и покидать приюты для жертв жестокого обращения.