Ликвидировано открытое горение в офисном здании и кафе в Оренбурге

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в кафе и офисном здании на улице Восточной в Оренбурге, сообщили 20 августа в областном главке МЧС.

«В 19:41 ликвидировано открытое горение», — рассказала пресс-служба ведомства.

Сообщение о пожаре по адресу улица Восточная, 15а поступило на пульт спасателей в 16:57 по местному времени (14:57 мск).

«Здание одноэтажное, пристроено к 2-этажному зданию (кафе «Роза ветров»)», — добавили в ведомстве.

На место пожара выехали силы и средства ФКУ «9 отряд ФПС по Оренбургской области». По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения огонь уже охватил кровлю на площади 60 кв. м. Позже пожар распространился на двухэтажное здание, площадь горения кровли увеличилась до 500 кв. м. Пожару был присвоен второй ранг.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет, предварительной причиной названо замыкание электропроводки. На месте работают от МЧС 56 человек и 20 единиц техники.

Ранее во вторник четыре человека погибли в результате пожара в поселке Мишелевка Усольского района Иркутской области. Погибла женщина 1978 года рождения, а также дети 2015, 2016 и 2018 годов рождения.