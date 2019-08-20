Посольство РФ предположило о переброске камерунских заложников в Нигерию

Трое граждан России, попавшие в плен при нападении на грузовое судно Marmalaita возле камерунского порта Дуала, предположительно, доставлены в Нигерию. Об этом корреспонденту ТАСС 20 августа сообщили в посольстве РФ в Яунде.

«Пленники, предположительно, доставлены на территорию Нигерии. Сформирована группа экстренного реагирования, которая ведет переговоры о выкупе моряков», — рассказал он, добавив, что на данный момент удалось договориться о доставке одежды и медикаментов для пленных.

По словам собеседника корреспондента, в посольстве РФ не располагают информацией о сумме запрашиваемого похитителями выкупа и конкретные требования пиратов неизвестны.

О захвате судна, принадлежащего датской компании Ultrabulk, МИД России сообщил 16 августа. По данным ведомства, нападение было совершено в районе порта Дуала. Всего в плен попали восемь моряков. Требований о выкупе злоумышленники на тот момент не выдвигали.

Накануне агентство France Presse со ссылкой на представителя камерунских ВМС сообщило о похищении неизвестными моряков из европейских и азиатских стран недалеко от города Дуала. По данным источников агентства, «вероятно, это сделали нигерийские пираты».