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Исчезнувший вид черепах обнаружили в Татарстане

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В Нижнекамском районе местные жители заметили и сфотографировали черепаху, которая была исключена из Красной Книги Татарстана как «исчезнувший вид». Об этом сообщает пресс-служба комитета по биоресурсам республики.

По предварительным выводам, на снимке запечатлена европейская болотная черепаха. Ее не видели на территории Татарстана в течение многих лет. Сейчас специалисты разыскивают тех, кто еще видел эту черепаху, пишет Inkazan.ru.

Ранее Красную книгу Москвы пополнили на 117 видов животных и растений. Новая редакция будет опубликована в 2020 году. Еще 27 видов исключили, поскольку восемь из них восстановились, двое — исчезли, а 17 исключили по причине сложного выявления и неопределенности статуса.

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