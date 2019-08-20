Исчезнувший вид черепах обнаружили в Татарстане

В Нижнекамском районе местные жители заметили и сфотографировали черепаху, которая была исключена из Красной Книги Татарстана как «исчезнувший вид». Об этом сообщает пресс-служба комитета по биоресурсам республики.

По предварительным выводам, на снимке запечатлена европейская болотная черепаха. Ее не видели на территории Татарстана в течение многих лет. Сейчас специалисты разыскивают тех, кто еще видел эту черепаху, пишет Inkazan.ru.

Ранее Красную книгу Москвы пополнили на 117 видов животных и растений. Новая редакция будет опубликована в 2020 году. Еще 27 видов исключили, поскольку восемь из них восстановились, двое — исчезли, а 17 исключили по причине сложного выявления и неопределенности статуса.