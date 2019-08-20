В Уфе нашли тело digital-блогера в луже крови среди бутылок

Digital-блогер Руслан А., который занимался интернет-маркетингом и продвижением проектов, был найден мертвым в съемной квартире на улице Маршала Жукова в Уфе.

Тело мужчины нашли вечером 18 августа. На 36-летнем погибшем были множественные множественные кровоподтеки и гематомы, раны на подбородке, а вокруг валялись бутылки из-под водки, коньяка и пива.

Как сообщили источник уфимского сайта kp.ru, по всей комнате были обнаружены следы крови: на полу, стенах и бытовой утвари. Полицейские изъяли срезы с обоев и линолеума, два ножа, ноутбук и отпечатки пальцев.

Выяснилось, что убитым был 36-летний житель Стерлитамака, официально числившийся безработным, позже выяснилось, что он известный блогер.

После расспроса родственников и друзей погибшего, правоохранителям удалось задержать предполагаемого убийцу. Им оказался 35-летний житель Белебея.

По версии следователей, 17 августа в гости к Руслану А. пришла его бывшая коллега со своим знакомым. После застолья вся компания легла спать. Впоследствии 27-летняя женщина пожаловалась приятелю на приставания блогера. Тот начал выяснять отношения, в результате чего забил до смерти хозяина квартиры, который вскоре умер от полученных травм.

Также подозреваемые украли мобильный телефон и дорогой ноутбук, который заложили в ломбард за 16 тыс. Их задержали в селе Алексеевка Уфимского района.

Возбуждено два уголовных дела: «кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее в августе сообщалось, что в Крыму во время драки убили начальника МЧС. Подозреваемым является житель Евпатории, его объявили в розыск.