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Архитекторы высказались против забора вокруг московской «Ямы»

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Фото: агенство городских новостей "Москва"/Мобильный репортер
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Судьбу амфитеатра на Хохловской площади в Москве, известного как «Яма», должны решить москвичи. Такое мнение высказала генеральный директор проектного подразделения КБ «Стрелка» Дарья Парамонова, комментируя предложение оградить амфитеатр забором.

«Сейчас «Яма» не требует дополнительных объектов для того, чтобы работать как общественное пространство», — цитирует Парамонову ТАСС. По ее словам, городское сообщество само пришло к тому, что на Хохловской площади «не должно происходить ничего». Тем не менее это пространство пользуется популярностью даже при отсутствии там каких бы то ни было развлекательных объектов, вроде кинотеатра под открытым небом.

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По мнению эксперта, вместо того, чтобы вводить «антипользовательские решения» и ставить заборы, нужно договариваться с местными жителями, которым активность в амфитеатре может мешать. По ее словам, у «Ямы» есть свои активисты, которые готовы к диалогу.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов выразил аналогичное мнение. Он назвал установку забора вокруг амфитеатра кардинальным решением, которое не украсит город, и призвал искать альтернативные идеи.

Ранее Басманная межрайонная прокуратура предложила установить ограждения и камеры вокруг «Ямы». Таким был ответ ведомства на сообщение муниципального депутата Виктора Котова о беспорядках в этом месте.

15 июня сообщалось о профилактическом рейде полиции на Хохловской площади. В ходе мероприятия несколько человек были задержаны за распитие алкоголя в неположенном месте.

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