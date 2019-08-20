Лишние станции перегрузки мусора построили на Ставрополье

В Ставропольском крае не используется часть мусороперегрузочных станций, сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства. При этом в других местах их недостаточно.

Один из операторов по утилизации мусора предлагает закрыть станции по перегрузке мусора в Степновском районе и Кировском округе. Взамен такие объекты необходимо создать в Пятигорске, Минераловодском округе, Андроповском и Курском районах.

Станции перегрузки были спроектированы еще в 2016 году, отмечает NewsTracker. Обновленную территориальную схему обращения с отходами планируется принять до конца текущего года.