Лишние станции перегрузки мусора построили на Ставрополье
В Ставропольском крае не используется часть мусороперегрузочных станций, сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства. При этом в других местах их недостаточно.
Один из операторов по утилизации мусора предлагает закрыть станции по перегрузке мусора в Степновском районе и Кировском округе. Взамен такие объекты необходимо создать в Пятигорске, Минераловодском округе, Андроповском и Курском районах.
Станции перегрузки были спроектированы еще в 2016 году, отмечает NewsTracker. Обновленную территориальную схему обращения с отходами планируется принять до конца текущего года.