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Лишние станции перегрузки мусора построили на Ставрополье

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В Ставропольском крае не используется часть мусороперегрузочных станций, сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства. При этом в других местах их недостаточно.

Один из операторов по утилизации мусора предлагает закрыть станции по перегрузке мусора в Степновском районе и Кировском округе. Взамен такие объекты необходимо создать в Пятигорске, Минераловодском округе, Андроповском и Курском районах.

Станции перегрузки были спроектированы еще в 2016 году, отмечает NewsTracker. Обновленную территориальную схему обращения с отходами планируется принять до конца текущего года.

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