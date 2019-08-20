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Назван самый быстрый мобильный интернет в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Сайт Iphones.ru во вторник, 20 августа, опубликовал исследование, в результате которого выяснилось, что мобильный интернет оператора «Мегафон» стал самым быстрым в России.

Исследование проведено с помощью сервиса Speedtest, виджет которого издание разместило на сайте. Более 11 тыс. пользователей измерили скорость интернета со своего устройства.

Так, средняя скорость загрузки у абонентов «Мегафона» составила 54 Мбит/с. Это на 13,7 Мбит быстрее, чем второй показатель исследования, и в два раза лучше, чем третий результат. Средняя скорость отдачи у «Мегафона» — 18,1 Мбит/с. Это лучший результат среди всех операторов.

В начале июня «Мегафон» впервые в России осуществил международный видеозвонок в сети 5G, связав Санкт-Петербург и Хельсинки. Событие произошло 5 июня, в стартовый день Петербургского международного экономического форума.

Во время звонка использовалось оборудование Nokia и возможности предприятия «Новые цифровые решения». Совместная компания «Мегафона» и «Ростелекома» позволит запустить и развивать проекты построения сетей связи на новых скоростях. Однако для этого необходимо получить частоту для 5G в так называемом золотом диапазоне.

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