Работы по строительству второго Северомуйского тоннеля начались на БАМе

На Байкало-Амурской магистрали в Бурятии (БАМ) начались работы по строительству крупнейшего в России второго Северомуйского тоннеля, сообщила 20 августа компания «Северомуйский тоннель-2», которая была учреждена группой «Сибантрацит».

На объект прибыла первая группа строителей, в ее состав входят 100 человек.

«Они начали создание вахтового городка, включающегося общежития, административно-бытовой комплекс и др. До конца года новые строители БАМа займутся возведением завода железобетонной тоннельной обделки, непосредственно проходка тоннеля начнется в 2020 году», — говорится в сообщении.

Новый тоннель будет идти параллельно действующему, строительство будет вестись с двух сторон.

Ожидается, что пропускная способность на этом участке БАМа увеличится до 100 млн т грузов в год после ввода в эксплуатацию второго Северомуйского тоннеля.

28 июня стало известно, что компания «Северомуйский тоннель – 2» заключила с The Robbins Company (CША) контракт на строительство второй очереди Северомуйского тоннеля. Это самый большой тоннель в России на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), его протяженность составляет более 15 км. Объект был сдан в эксплуатацию в декабре 2003 года. Вторая очередь тоннеля будет иметь ту же длину, диаметр превысит 10 м. Строительство займет около пяти лет.