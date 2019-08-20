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Чиновникам в Уфе поручили ездить на автобусах и записывать нарушения

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Сотрудникам транспортного управления Уфы поручили ездить на городских автобусах и наблюдать за уровнем обслуживания. Распоряжение отдал глава города Ульфат Мустафин.

Представитель Уфагортранса на оперативном совещании в администрации заявил, что проверяющие уже появились на рейсах. В частности, в течение последней недели были предприняты четыре подобные контрольные поездки.

«Тайный покупать с портфелем» зафиксировал такие нарушения, как отсутствие речевых информаторов и невыдача чеков, уточняет «МедиаКорСеть».

Глава Уфы дал задание чиновникам совершать поездки чаще и следить за тем, как используются карты «Алга». Кроме того, он распорядился контролировать качество обслуживания пассажиров в рамках акции «Счастливый час».

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