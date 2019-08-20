В Ярославской области нашли послание 1968 года

Капсулу времени от 1968 года нашли в ходе проведения земляных работ в Ярославской области. Об этом 20 августа сообщает телеканал «360».

Находка была сделана в парке города Рыбинска, где раньше располагался памятник Ленину. В ходе осмотра металлического предмета выяснилось, что это послание от комсомольцев своим потомкам. В пресс-службе администрации города отметили, что оно пролежало в земле 51 год.

По словам депутата муниципального совета Петра Кельберга, капсула была заложена в 1968 году при возведении парка. Памятник Ленину был демонтирован несколько лет назад и перевезет в музей Советской эпохи, пишет «Федеральное агентство новостей». На тот момент капсулы обнаружено не было, но о ее существовании знали из найденной таблички, указывающей на послание.

Капсулу и письмо с табличкой передали главе Рыбинска Денису Добрякову. Он отметил, что таких посланий в городе заложено очень много, но находят их редко. По данным сайта kp.ru, послание хорошо сохранилось, однако посмотреть можно только первый лист, а разъединять остальные, чтобы изучить послание, предстоит специалистам. После этого его поместят в один из музеев города.

В мае сообщалось, что капсулу с посланием потомкам заложат в Херсонесском музее в Крыму.