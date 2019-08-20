Прямой эфир

В Ярославской области нашли послание 1968 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Капсулу времени от 1968 года нашли в ходе проведения земляных работ в Ярославской области. Об этом 20 августа сообщает телеканал «360».

Находка была сделана в парке города Рыбинска, где раньше располагался памятник Ленину. В ходе осмотра металлического предмета выяснилось, что это послание от комсомольцев своим потомкам. В пресс-службе администрации города отметили, что оно пролежало в земле 51 год.

По словам депутата муниципального совета Петра Кельберга, капсула была заложена в 1968 году при возведении парка. Памятник Ленину был демонтирован несколько лет назад и перевезет в музей Советской эпохи, пишет «Федеральное агентство новостей». На тот момент капсулы обнаружено не было, но о ее существовании знали из найденной таблички, указывающей на послание.

Капсулу и письмо с табличкой передали главе Рыбинска Денису Добрякову. Он отметил, что таких посланий в городе заложено очень много, но находят их редко. По данным сайта kp.ru, послание хорошо сохранилось, однако посмотреть можно только первый лист, а разъединять остальные, чтобы изучить послание, предстоит специалистам. После этого его поместят в один из музеев города.

В мае сообщалось, что капсулу с посланием потомкам заложат в Херсонесском музее в Крыму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Капсулу с посланием молодежи 2068 года заложили в Темрюке
Капсулу с посланием комсомольцев 1968 года вскрыли в Петербурге

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019