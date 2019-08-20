Прямой эфир

Суд арестовал владельца загоревшегося отеля в Одессе

0
Фото: glavpost.ua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киевский районный суд Одессы арестовал владельца отеля «Токио стар», где при пожаре погибли девять человек. Вадима Черного отправили под стражу на два месяца. Об этом сообщила во вторник, 20 августа, пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«Судом удовлетворено ходатайство прокуратуры Одесской области об избрании подозреваемому в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшему гибель девяти человек в отеле, меру пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении прокуратуры в Facebook.

Пожар в гостинице «Токио стар» произошел в ночь на 17 августа. Огонь вспыхнул в прачечной, площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м. Потушить огонь удалось через три часа.

В момент пожара в здании находились около 200 человек. Погибли девять человек, еще 10 пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Владельца загоревшегося отеля в Одессе задержали
Число погибших при пожаре в одесском отеле выросло до девяти

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019