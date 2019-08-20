Суд арестовал владельца загоревшегося отеля в Одессе

Киевский районный суд Одессы арестовал владельца отеля «Токио стар», где при пожаре погибли девять человек. Вадима Черного отправили под стражу на два месяца. Об этом сообщила во вторник, 20 августа, пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«Судом удовлетворено ходатайство прокуратуры Одесской области об избрании подозреваемому в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшему гибель девяти человек в отеле, меру пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении прокуратуры в Facebook.

Пожар в гостинице «Токио стар» произошел в ночь на 17 августа. Огонь вспыхнул в прачечной, площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м. Потушить огонь удалось через три часа.

В момент пожара в здании находились около 200 человек. Погибли девять человек, еще 10 пострадали.