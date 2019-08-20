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Начало учебного года в Астраханской области отложили на один день

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В Астраханской области торжественные линейки в честь начала учебного года перенесли на один день. Это связано с тем, что 1 сентября выпадает на воскресенье.

Об изменениях сообщило региональное министерство образования. По данным ведомства, линейки в учебных заведениях пройдут 2 сентября. Школам рекомендовали начать торжественное построение учащихся в 8:30, сообщает «Астрахань-24».

Всего в Астраханской области работает 263 образовательные структуры, учебный год начнется для 135 тыс. детей. В первый класс пойдут 14,3 тыс. ребят. В 11-х классах будут учиться почти 5 тыс. подростков.

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