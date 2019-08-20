Самое трезвое село выберут в Башкирии

В Башкирии будут выбирать самое трезвое село. За это звание планируют побороться более 400 претендентов.

Самое большое количество заявок поступило из Илишевского района. Далее идут Аургазинский и Янаульский районы, а потом Давлекановский, Кармаскалинский и Мелеузовский. Как отмечает ИА «Башинформ», во многих районах в конкурсе хотят поучаствовать все сельские поселения. В частности, такая ситуация сложилась в Стерлибашевском районе.

До 19 ноября участникам соревнований предстоит провести комплекс мероприятий по борьбе с алкоголизмом, направленных на прекращение и законодательное запрещение рекламы и пропаганды употребления спиртного и табака. Они должны показать, как оказывают помощь в освобождении людей от зависимости, организовать курсы, форумы и конференции по проблемам оздоровления.

Итоги первого этапа подведут оргкомитеты муниципальных районов, оценив презентационные материалы участников. Это произойдет с 20 по 30 ноября.

Во второй этап конкурса выйдут победители районных соревнований. Заявки на республиканский этап будут приниматься с 1 декабря.