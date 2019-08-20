Захвативший заложников в Рио-де-Жанейро злоумышленник нейтрализован

В Рио-де-Жанейро нейтрализовали вооруженного мужчину, захватившего пассажирский автобус. Как сообщает Associated Press во вторник, 20 августа, в злоумышленника выстрелил снайпер, когда тот вышел из автобуса.

Представители бразильской военной полиции сообщили журналистам, что из заложников никто не пострадал.

Злоумышленник захватил 37 человек, был вооружен револьвером и электрошокером, по другим данным — ножом. Полицейские оцепили место происшествия и начали переговоры с захватчиком. В ходе переговоров злоумышленник согласился отпустить шестерых человек. Они рассказали, что мужчина разлил в салоне автобуса бензин и грозился поджечь его.

В полиции сообщили также, что мужчина не выдвигал никаких определенных требований и вел себя спокойно. Он сообщил, что является полицейским, однако в правоохранительных органах не смогли оперативно подтвердить эту информацию.

Инцидент произошел рано утром 20 августа на мосту Рио-Нитерой протяженностью 13 км.