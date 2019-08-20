Крытый каток построят в Омской области

В Омске объявлены торги на проектировку крытого катка, который должен расположиться на территории городка нефтяников. Максимальная стоимость контракта составил 1,7 млн рублей.

Каток расположится в районе стадиона «Сибирский Нефтяник» на проспекте Мира. При этом подрядчик при необходимости сможет выбрать другой земельный участок для строительства. Каток займет площадь около 3,5 тыс. кв. м. Для зрителей оборудуют почти 230 мест, сообщает ИА «Город55».

По данным Омской спортивной школы олимпийского резерва, которая объявила торги на проектировку, каток необходим для развития хоккея и фигурного катания. В ледовом дворце организуют тренировки и проведение соревнований. В качестве основы для проекта предлагается взять документацию, разработанную для строительства хоккейного центра в Чебоксарах.

Стоимость строительства катка предварительно оценивается в 300 млн рублей.