Время ожидания скорой помощи сократится в Тюменской области

В Тюменской области появится единая диспетчерская служба скорой и неотложной помощи. В большинстве случаев медики будут приезжать на вызов менее чем за 20 минут.

Проект планируют реализовать в 2020 году. Переадресация вызовов по номеру «03» уже ведется в Исетском, Нижнетавдинском, Уватском районах. Жители муниципалитетов дозваниваются на станцию скорой помощи в Тюмени, пишет портал «Наш город».

Централизация всех вызовов позволит повысить оперативность управления выездными медицинскими бригадами, что улучшит качество оказания помощи. Предполагается, что на 90% экстренных вызовов специалисты будут приезжать в течение 20 минут.