Структуру аппарата губернатора Приморского края разработают в сентябре

Разработку структуры аппарата губернатора Приморского края и правительства региона планируют завершить до середины сентября 2019 года. Постановление главы региона Олега Кожемяко было опубликовано на официальном сайте краевой администрации.

Согласно документу, аппарат губернатора и правительства Приморского края является правопреемников аппарата губернатора и администрации региона. Структурными подразделениями при этом являются департаменты, управления и отделы, уточняет РИА «Восток-Медиа».

Вице-губернатор региона Антон Волошко должен разработать положение до 15 сентября, после чего его утвердит глава региона Олег Кожемяко.

Постановление вступит в силу с 1 января 2020 года, когда администрацию края переименуют в правительство.

В Приморском крае официально объявили о создании правительства в конце мая. Новый формат работы предполагает, что губернатор Приморья будет заниматься стратегией развития края, а также более плотно работать с общественными институтами и жителям региона, осуществлять контроль за действиями правительства.