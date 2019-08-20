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Экологи займутся очисткой акватории ручья Чистого в Мурманске

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Фото: TASS/Gottfried Czepluch
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В Мурманске 24 августа пройдет экологическая акция по очистке акватории и береговой полосы ручья Чистого. Мероприятие состоится в рамках реализации нацпроекта «Экология». Оно необходимо для сохранения уникальных водных объектов.

Как уточняет ИА «Би-порт», в Заполярье уже провели субботники более чем на 15 водных объектах. Экологи очистили от мусора порядка 20 км береговой полосы. Организаторы акций говорят, что участие в подобных акциях может принять любой желающий.

Так, в июле уборку на острове Хуотосаари в Печенгском районе сделали члены яхт-клуба «Гольфстрим». А водоем в Мончегорске привели в порядок спасатели ПАСС МКУ «Управление ГО и ЧС».

В середине июля сообщалось о том, что Мурманской области до 2024 года перечислят 7,5 млрд рублей на два нацпроекта, «Здравоохранение» и «Демография».

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