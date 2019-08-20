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Очередная оптическая иллюзия превратила кролика в ворона

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Фото: Twitter.com/Imgur
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Пользователи Сети поспорили из-за оптической иллюзии, опубликованной в Twitter.

На короткой видеозаписи видно, как оператор гладит не то кролика, не то ворона. Часть пользователей в комментариях под записью жалуются, что не могут понять, кто на самом деле присутствует в кадре.

Как передает телеканал «Звезда», многие комментаторы проводят перед экраном по несколько часов, стараясь разгадать загадку. Сам автор видео назвал животное кроликом, отметив, что они любят, «когда их гладят по носу», но подписчики заявили, что видят ворона с открытым клювом.

В июне сообщалось, что японский пользователь Twitter опубликовал видео с вороной, стоящей в необычной позе. В комментариях решили, что птица похожа на гориллу, однако никто так и не понял, как ей это удалось.

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