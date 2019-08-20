СБУ предотвратила серию терактов в преддверии Дня независимости

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала подозреваемого в подготовке серии терактов. Взрывы должны были произойти 23 августа в общественных местах на мероприятиях по случаю Дня флага, за сутки до празднования Дня независимости.

Об этом во вторник, 20 августа, сообщила пресс-служба силового ведомства, отмечает ТАСС. СБУ подозревает в причастности к организации взрывов 19-летнего жителя города Сумы. Он входил в радикальную группировку и вместе с сообщниками планировал осуществить террористические атаки, отмечается в сообщении.

По месту жительства подозреваемого прошли обыски, изъята граната, боеприпасы и взрывчатка.

Злоумышленники хотели организовать взрыв во время массовых мероприятий по случаю празднования Дня флага Украины и проведения концерта «KVARTAL-FEST» на территории Сумской области, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Ранее в августе СБУ обвинила священнослужителя канонической Украинской православной церкви протоиерея Виктора Земляного в разжигании вражды, после того как он дал интервью российским журналистам.