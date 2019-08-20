В Челябинске скончалась пострадавшая в ДТП с автобусом пассажирка

17-летняя девушка, получившая травмы в ДТП с участием автобуса и грузовика в Челябинске, скончалась в больнице. В отношении водителя мусоровоза возбуждено уголовное дело.

Авария произошла на улице Блюхера. По данным ГИБДД, водитель мусоровоза допустил столкновение с микроавтобусом, который следовал из Уфы в Нижневартовск. Источники ИА «Ура.ру» заявляют, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, однако в МВД данную информацию не подтверждают. Травмы получили 13 человек, семеро из них госпитализированы. Врачи сообщили, что 17-летняя пациентка скончалась.

В отношении водителя мусоровоза было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области грузовик совершил столкновение с автобусом, который остановился для высадки пассажиров на Выборгском шоссе.