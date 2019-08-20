Волочкова посоветовала российским звездам привести «телеса в порядок»

Российская балерина Анастасия Волочкова объяснила популярность своих откровенных снимков. По словам бывшей примы Большого театра, ее тело просто позволяет надевать на себя мини-купальник.

Она также отметила, что сейчас очень многие звезды шоу-бизнеса максимально раздеваются и публикуют такие снимки в Instagram и на обложках газет. При этом ажиотаж «всё равно вокруг Волочковой».

«Вы приведите свои телеса в такое состояние, чтобы тоже быть сексуальными, классными, чтобы ваши мужчины не на Анастасию Волочкову смотрели, а на вас», — посоветовала звездам балерина в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой», опубликованного на YouTube-канале «Русского радио».

По словам Волочковой, своими снимками она пытается показать людям, в какой форме необходимо быть в 43 года. Также она отметила, что пользователи, которые пишут ей негативные комментарии, просто не могут пережить ее красоту, стройность и успех. Таких людей она назвала инвалидами и моральными калеками.

Ранее в мае Волочкова решила измерить длину мальдивского острова Кудафиши шпагатами.