Реставраторы нашли в Москве элементы древнерусской архитектуры

В ходе реставрационных работ в служебном флигеле городской усадьбы XVII-XVIII веков в Кривоколенном переулке в Москве специалисты нашли элементы древнерусской архитектуры — стесанные наличники на окнах и лопатки.

Находка относится к ранним периодам существования постройки. Судя по наличникам, ранее оконные проемы располагались иначе: три окна шли в ряд, в то время как в настоящий момент они расположены с интервалами относительно друг друга. Скорее всего, они были удалены с фасадов после изменения расположения окон в ходе одной из переделок здания.

«После обнаружения этих деталей работы по фасадам были тут же приостановлены», — приводит во вторник, 20 августа, «РИА Новости» сообщение Мосгорнаследия. Проектная организация начала корректировку ранее согласованного плана реставрации.

Кроме того, в предмет охраны памятника включат обнаруженные элементы.

Здание относится к ансамблю усадьбы Голицыных, объекту культурного наследия федерального значения.

Ранее в августе стало известно, что реставрация кинотеатра «Художественный» на Арбатской площади в Москве завершится в течение ближайших двух лет. В настоящее время заканчивается первый этап реставрации здания — в январе 2019 года были приняты результаты противоаварийных работ.