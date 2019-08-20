Две российские станции возобновили передачу данных о радиации в Вену

Две российские мониторинговые станции в Билибино и поселке Пеледуй возобновили передачу данных. Об этом 20 августа сообщил исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) в Вене Лассина Зербо.

«В России станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу и в данный момент направляют данные во Временный технический секретариат. Отличное сотрудничество и поддержка со стороны операторов российских станций», — написал Зербо на своей странице в Twitter.

Ранее в этот же день сообщалось, что четыре российские станции, отслеживающие радиоактивные частицы в атмосфере, перестали передавать данные в ОДВЗЯИ в Вене. После взрыва на полигоне в Архангельской области данные перестали передавать радионуклидные станции в Дубне и Кирове, а 13 августа отключились станции в Билибино и Залесово.

19 августа президент России Владимир Путин заявил, что последствия взрыва под Североморском не представляют угрозы. Ранее сообщалось, что ЧП связано с испытанием жидкостного ракетного двигателя. 17 августа сообщалось, что Минздрав не обнаружил у медиков, которые оказывали помощь в ликвидации последствий ЧП, превышения норм по радиации.

Взрыв на полигоне под Северодвинском прогремел 8 августа. В результате ЧП погибли пятеро сотрудников саровского ядерного центра. По данным Росгидромета, после этого инцидента уровень радиации в городе кратковременно был превышен в 4–16 раз, два часа спустя ситуация нормализовалась.