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Водоналивную рукавную дамбу развернут в Хабаровске

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На набережной Хабаровска сотни волонтеров и представителей спецслужб разворачивают водоналивную рукавную дамбу. Она протянется вдоль береговой линии практически на километр.

Как рассказал заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, решение о дополнительной защите было принято в связи с тем, что волны на Амуре временами доходят до 30 см. При этом крайняя отметка набережной составляет 6,86 м, а специалисты прогнозируют максимальный уровень воды до 6,8 м, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Участок набережной от открытого бассейна до яхт-клуба уже отсыпали до 7,5 м, остальную часть будет спасать водоналивная дамба, которую переправили в Хабаровск из Комсомольска-на-Амуре.

Рукав дамбы состоит примерно из 25 отсеков. На развертывание каждого из них уходит от 40 минут до одного часа. Дамба наполняется водой и укрепляется мешками с песком, который засыпают волонтеры.

Днем 20 августа уровень Амура достигал 600 см. Ожидается, что в течение двух суток он поднимется еще на 5–10 см.

По информации Дальневосточного УГМС, на прошлой неделе в верховьях Амура за несколько дней выпала месячная норма осадков. Активно прибывает вода в реках Бурея, Уссури и Сунгари. 24–25 августа воды Амура у Хабаровска могут достичь отметки 650 см.

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