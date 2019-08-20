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Против авиадебошира из Кировска возбудили уголовное дело

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Фото: мвд.рф
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В Краснодаре против авиахулигана, пытавшегося разбить иллюминатор головой, возбудили уголовное дело. Об этом во вторник, 20 августа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Отделением дознания Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ», — рассказала она.

Как сообщала пресс-служба ведомства ранее, инцидент произошел в самолете, летевшем из Тель-Авива в Санкт-Петербург 16 августа. Авиалайнеру пришлось совершить экстренную посадку в Краснодаре, из-за того что один из пассажиров агрессивно вел себя на борту, пытался разбить иллюминатор головой и грубил экипажу.

После вынужденной посадки самолета 32-летнего жителя Кировска доставили в полицию, в его отношении был составлен административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ. Суд назначил виновнику происшествия административный арест на 5 суток.

В марте полицейские в московском аэропорту Домодедово задержали голого мужчину, пытавшегося попасть на рейс Москва–Симферополь.

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