В Хабаровске ожидают пятую волну паводка

Синоптики предупредили о пятой волне паводка в Хабаровске. Причина — дождевые притоки из рек Сунгари, Буреи и Уссури. К 25 августа отметки воды у краевой столицы могут составить 630–680 сантиметров. При сильном ветре может образоваться нагонная волна. На набережной в районе яхт-клуба начали разворачивать водоналивную дамбу. Ранее там же отсыпали участок до отметки 750 см. В верховьях Амура за несколько дней выпала месячная норма осадков.