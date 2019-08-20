Синоптики назвали 20 августа самым теплым днем месяца в Москве

Вторник, 20 августа, стал самым жарким днем месяца в Москве. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

По словам специалистов, в 12:00 на метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до 26,4 градуса, а до этого максимум приходился на 8 августа, когда температура воздуха составила 25,9 градуса, пишет агентство городских новостей «Москва».

В течение дня, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +27 градусов. Вместе с тем отмечается, что этот температурный рекорд может быть побит 21 августа: в столице ожидается до +28 градусов тепла, пишет «Федеральное агентство новостей».

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, ближайшие дни в городе ожидаются очень теплыми: столбики термометров поднимутся до +25…+29 градусов. В целом температура в столице будет превышать норму на четыре-пять градусов, пишет «Москва 24». К выходным снова похолодает, но температура воздуха все равно будет превышать климатическую норму на один-полтора градуса.

19 августа сообщалось, что синоптики пообещали июльское тепло в Москве на этой неделе.