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Жительницу Волгодонска подозревают в мошенничестве от имени двух магов

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В Липецкой области по подозрению в мошенничестве заключили под стражу женщину, которая предлагала магические услуги в социальной сети. Она обманом получила от жителя Лебедяни свыше 1,6 млн рублей.

По данным потерпевшего, он познакомился с «целителем» через интернет, тот обещал помочь мужчине в трудных жизненных обстоятельствах. По словам «мага», на потерпевшего наложена порча. На проведение различных ритуалов требовались деньги. Вскоре житель Лебедяни познакомился в социальной сети с «колдуньей», которая также предложила свои услуги. Мужчина продал свое имущество и взял несколько кредитов. В общей сложности он перевел на имена двух «целителей» более 1,6 млн рублей. Вскоре выяснилось, что обе страницы в социальной сети вела 25-летняя жительница Ростовской области, сообщает GOROD48.

Девушка была задержана, в отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Так как подозреваемая не обременена социальными связями и не проживает по месту регистрации, суд по ходатайству следствия принял решение о взятии девушки под стражу.

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