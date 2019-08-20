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Донцова написала сценарий для нового сериала «Союзмультфильма»

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
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Писатель Дарья Донцова написала сценарий к сериалу студии «Союзмультфильм», первая серия выйдет в октябре. Ведется работа и над полным метром. Об этом во вторник рассказала журналистам председатель правления студии Юлиана Слащева.

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По ее словам, история рассчитана на детей 4–7 лет, разработана вся линейка персонажей. «Я думаю, что первая серия будет готова в октябре, дальше будем производить по серии раз в три недели», — поделилась планами Слащева.

К концу года будут выпущены 3–4 серии, всего в плане создание 26 эпизодов. Главными героями мультипликационного сериала станут Сова и Бельчонок.

Круглый стол на тему «50 лет любимым героям «Союзмультфильма: славное прошлое и новые возможности анимационной индустрии» прошел во вторник, 20 августа, в мультимедийном пресс-центре МИЦ «Известия».

Участниками мероприятия стали, в частности, главный редактор телеканала «Карусель» Вера Оболонкина, руководитель студии студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, генеральный директор 0+ Media Александр Саблуков, руководитель отдела культурных проектов киностудии «Союзмультфильм» Павел Шведов. Они обсудили перспективы, которые открываются в будущем для производителей мультфильмов и какие герои станут популярными через несколько лет.

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