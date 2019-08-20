Донцова написала сценарий для нового сериала «Союзмультфильма»

Писатель Дарья Донцова написала сценарий к сериалу студии «Союзмультфильм», первая серия выйдет в октябре. Ведется работа и над полным метром. Об этом во вторник рассказала журналистам председатель правления студии Юлиана Слащева.

По ее словам, история рассчитана на детей 4–7 лет, разработана вся линейка персонажей. «Я думаю, что первая серия будет готова в октябре, дальше будем производить по серии раз в три недели», — поделилась планами Слащева.

К концу года будут выпущены 3–4 серии, всего в плане создание 26 эпизодов. Главными героями мультипликационного сериала станут Сова и Бельчонок.

Круглый стол на тему «50 лет любимым героям «Союзмультфильма: славное прошлое и новые возможности анимационной индустрии» прошел во вторник, 20 августа, в мультимедийном пресс-центре МИЦ «Известия».

Участниками мероприятия стали, в частности, главный редактор телеканала «Карусель» Вера Оболонкина, руководитель студии студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, генеральный директор 0+ Media Александр Саблуков, руководитель отдела культурных проектов киностудии «Союзмультфильм» Павел Шведов. Они обсудили перспективы, которые открываются в будущем для производителей мультфильмов и какие герои станут популярными через несколько лет.