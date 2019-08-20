Мэр Днепра стал фигурантом уголовного дела

В отношении мэра Днепра Бориса Филатова возбудили уголовное дело. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает агентство «Украинские новости».

«Дело открыто по статье «Декларирование недостоверной информации», — сообщил агентству источник в правоохранительных органах Украины. Данная статья предполагает наказание в виде тюремного заключения сроком до двух лет. Кроме того, обвиненному могут запретить занимать ряд должностей и заниматься определенной деятельностью.

В июле Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что в декларациях Филатова за 2016 и 2017 годы мэр Днепра не указал информацию о принадлежащих ему земельном участке, мотоцикле и судне, а также о доме жены. Общая стоимость не указанного в документах имущества составляет около 1 млн гривен (около $40 тыс.).

Филатов занимает пост мэра Днепра (бывший Днепропетровск) с ноября 2015 года.

12 июля во время визита в город украинского президента Владимира Зеленского мэр заключил с ним пари. Градоначальник пообещал уйти в отставку, если ремонт Нового моста, соединяющего два берега реки Днепр, не закончится ко Дню города, 14 сентября.