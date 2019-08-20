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Новый корпус поликлиники в Реутове сможет принять до 300 пациентов в день

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В городе Реутове Московской области проектируют новый корпус поликлиники № 1. За день в нем смогут получить помощь до 300 пациентов, сообщает пресс-служба администрации городского округа Реутов.

В здании разместят кабинеты участковых врачей и узких специалистов, палаты дневного стационара и лаборатории. Корпус будет связан со старым зданием переходом, уточняет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Над проектом пристройки к поликлинике работали специалисты «НИИпроекта». В новом корпусе медики смогут принимать до 300 пациентов в день.

По словам главы округа Станислава Каторова, это позволит ликвидировать очереди и ускорить процесс оказания помощи пациентам.

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