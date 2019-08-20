Субботники проведут в Брянске перед Днем города

В Брянске состоятся общегородские субботники. Уборка территорий приурочена к празднованию Дня города.

Субботники запланированы на 31 августа и 14 сентября. Они состоятся в рамках месячника по благоустройству, экологии, озеленению и повышению санитарной культуры. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

В уборке города примут участие сотрудники коммунальных служб, а также трудовые коллективы местных предприятий и организаций. К участию в субботнике приглашаются все желающие. Горожане уберут мусор, покрасят малые архитектурные формы и приведут в порядок территории вокруг памятников.