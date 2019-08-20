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В следующем году произойдут изменения в ЕГЭ

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В 2020 году школьников ждут изменения в ЕГЭ. Например, в заданиях по физике будет не 5, а 6 вопросов с развернутым ответом. В 24-м пункте на знание элементов астрофизики количество правильных вариантов станет неограниченным. В экзамене по обществознанию вместо эссе нужно будет только сформулировать мысль автора и раскрыть ее. Зато задание №  28, в котором нужно было составить развернутый план по теме, усложнили. Раскрывая каждый пункт подготовленного плана, школьник должен будет придумать не менее трех подпунктов. Самые большие изменения претерпел экзамен по китайскому языку. В разделе «Чтение» количество вопросов уменьшили до 5, а в разделе «Письмо» предлагают написать личное письмо. В ЕГЭ по русскому, истории и географии изменились лишь критерии оценивания.

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