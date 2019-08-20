Fiat отзовет в России 246 кроссоверов Freemont

Компания Fiat отзывает с российского рынка для ремонта 246 кроссоверов Freemont. Об этом 20 августа говорится в сообщении федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отмечается, что отзыву подлежат автомобили, реализованные дилерами с августа 2013 года по август 2014 года. Причина — вероятность короткого замыкания в электрике круиз-контроля во время его эксплуатации.

О необходимости предоставить автомобиль в ближайший технический центр для проведения бесплатных ремонтных работ уведомят владельцев путем рассылки писем или по телефону.

В сервисном центре на кроссоверах Fiat Freemont, попавших под отзыв, будет обновлено программное обеспечение.

16 августа сообщалось, что Mercedes-Benz отзывает в России 21 кемпер Marco Polo в связи с вероятностью возникновения коррозии металлических элементов под матрасом спального места.