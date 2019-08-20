Мобильные аппараты с кнопками не теряют своей актуальности

За первую половину 2019 года в России продано 17,3 млн телефонов. Четверть всех продаж приходится на мобильные аппараты с кнопками. Старые гаджеты не теряют своей актуальности. Кнопочные телефоны дольше держат заряд, их покупают пенсионеры. Рынок старых мобильников также поддерживают курьерские службы. Немалую роль играет и низкая цена телефонов с кнопками — в среднем 700 рублей. Доля смартфонов постепенно растет, но вряд ли превысит 80% на рынке.