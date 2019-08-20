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Молодым педагогам Приморья выплатят до 440 тыс. рублей

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В Приморском крае с 1 декабря этого года молодые педработники начнут получать выплату в размере от 250 тыс. до 440 тыс. рублей. Это стало возможным благодаря закону о поддержке педагогических работников краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений.

Как сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на уссурийского городского прокурора, сумма будет рассчитываться индивидуально исходя из уровня образования и личных успехов в обучении. Также будет учитываться месторасположение работы — городской это округ или муниципальный район, территория Крайнего Севера.

Выплаты начнутся с 1 декабря 2019 года и продолжатся до 31 декабря 2024 года.

Получить поддержку государства смогут те, кто устроился на работу после 1 июня 2018 года и заключил договор. Обязательным условием также является работа на полной ставке и трудоустройство в течение трех лет со дня получения диплома.

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