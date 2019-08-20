Сеть подземных ходов обнаружили на острове Итуруп

На острове Итуруп в Сахалинской области участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» обнаружили сеть подземных ходов. Предполагается, что они сооружены во время Второй мировой войны.

Как сообщили ИА SakhalinMedia в пресс-службе Восточного военного округа, в экспедиции приняли участие ученые, военные и юнармейцы. Они исследовали около 100 м подземелья, в ходе раскопок удалось обнаружить кружки 1953 года выпуска с изображением звезды.

В экспедиции задействованы около 100 человек. Они проведут исследования на островах Итуруп и Уруп. Завершить работы планируется 10 сентября.

Ранее сообщалось, что экспедиция «Восточный бастион – Курильская гряда» исследует на Итурупе подземные укрепления японского гарнизона времен Второй мировой войны на побережье залива Касатка.